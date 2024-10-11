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Сегодня, 17:16

Колосков: «Дети получили удовольствие от общения с футболистами сборной России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об открытой тренировке сборной России по футболу.

Игроки национальной команды позанимались с детьми из Белгородской и Курской областей.

«Конечно, хорошая инициатива. Когда еще мальчишкам, которые никогда не видели последние 15 лет большого футбола, так повезет, чтобы смотреть, тренироваться и брать автографы у профессиональных игроков. Дети получили удовольствие от общения с футболистами и окунулись в атмосферу сборной России. Конечно, это не заменяет контрольных игр для национальной команды. Но мероприятие хорошее и было проведено с пользой. Хотя, еще раз повторяю, цель сбора была другая», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Во время октябрьского сбора национальная команда России не провела ни одного товарищеского матча.

Источник: РБ Спорт
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков

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