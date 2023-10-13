Малафеев: «Не стал бы говорить, что Сафонов — самый сильный вратарь сборной»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев в комментарии для «СЭ» оценил игру Матвея Сафонова в товарищеском матче против Камеруна (1:0).

«Матвей достойный голкипер, который очень молод для своей позиции. Он по-прежнему набирается опыта и в играх за свою команду, и в том числе в матчах сборной. Не стал бы говорить, что он самый сильный [голкипер сборной], все-таки помимо Матвея у нас есть и другие хорошие вратари. Матвею нужно быть более стабильным и меньше допускать ошибок подобные тем, который были в матче против «Ростова». В таком случае он действительно будет очень и очень сильным голкипером», — сказал Малафеев «СЭ».

Матч Россия — Камерун прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Сборная России провела первую игру в столице с 7 сентября 2021 года — тогда команда обыграла Мальту (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении. Игра пройдет в Турции.