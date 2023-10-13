Малафеев — о победе над Камеруном: «Игра не была сложной, но побегать нашим пришлось»

Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» победу национальной команды над Камеруном в товарищеском матче (1:0).

«Сборная Камеруна, как минимум, наиболее скоростной соперник, по сравнению с прошлыми сборными. С точки зрения физики, они выглядели лучше. Не сказать, что игра была сложной, но побегать нашим пришлось», — сказал Малафеев «СЭ».

Матч Россия — Камерун прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Сборная России провела первую игру в столице с 7 сентября 2021 года — тогда команда обыграла Мальту (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении. Игра пройдет в Турции.