Малафеев — о переходе РФС в Азию: «Возможно, это решение понравится не всем, но в нем есть смысл»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в интервью «СЭ» высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую федерацию футбола.

— Сейчас российский футбол находится в изоляции. РФС рассматривает переход в Азию. Что думаете об этом? Это плюс для развития нашего футбола или шаг назад?

— Это точно не шаг назад. Недостатков в этом нет. Что касается преимуществ, то надо детальнее изучить вопрос. В любом случае стоять нельзя. Нужно что-то делать. Наша сборная сейчас не получает достаточной практики. Чемпионат России варится в собственном соку, что сказывается и на имидже, и на развитии игроков для сборной. Может появится существенный провал в будущем. Этого допустить нельзя. Политическая ситуация наладится — это вопрос времени. Сейчас нужно что-то делать. Возможно, это решение понравится не всем, но в нем есть смысл.