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Сегодня, 13:41

Выбежавшему на поле в матче сборных России и Брунея болельщику присудили денежный штраф

Владислав Маслов
Корреспондент
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Прикубанский районный суд Краснодара оштрафовал на 20 тысяч рублей болельщика, который выбежал на поле в матче сборных России и Брунея.

Подусидымый оказался 26-летним жителем Кемеровской области. Товарищеская встреча состоялась 15 ноября на стадионе «Краснодар». Россия победила со счетом 11:0, побив рекорд по результативности в одном матче.

«Во время проведения на стадионе «Краснодар» товарищеского матча между сборными России и Брунея молодой человек выбежал на поле и даже пробил по мячу, после чего был схвачен сотрудниками стадиона. В судебном заседании болельщик признал вину.

«Футбол — моя страсть. Я просто не смог сдержать эмоции. Хотелось поддержать команду, тем более оказавшись на таком прекрасном стадионе. Это было в первый и, я так уже понимаю, последний раз!» — заявил он в суде.

Суд проникся и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Уточняется, что максимальное наказание, предусмотренное частью 3 статьи 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) — до 15 суток ареста с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 1 года до 7 лет.

Следующий матч сборная России проведет 19 ноября в Волгограде против команды Сирии.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу

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