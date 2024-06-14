Якубко считает, что сборной России нужно играть товарищеские матчи

Бывший игрок сборной Словакии Мартин Якубко ответил на вопрос о том, нужно ли проводить матчи национальной команде России.

«Мое мнение — сборная нужна. Ребята встречаются, вместе тренируются. Если они не увидятся год-полтора, потом все будет сложно собирать заново. Понятно, что футболисты — профессионалы и должны быть готовы в любой момент, но важна именно обстановка в сборной. И мы видим, что удается даже найти соперников для товарищеских матчей. Все понимают: это не тот же уровень, что отборочные матчи чемпионата Европы, но сборная нужна однозначно», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

После отстранения от международных турниров российская сборная провела 13 товарищеских поединков, в которых одержала 6 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.