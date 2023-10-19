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Сегодня, 23:06

Ярошик: «Если бы Дзюба забил три гола Кении, это никому не было бы нужно»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик поделился мыслями о перспективах нападающего Артема Дзюбы в сборной России.

Футболист не получал вызов в национальную команду ни в прошлом сезоне, ни в этом.

«Закончил ли Дзюба в сборной России? За сборные команды выступают футболисты даже старше Дзюбы, например, Модрич. Он очень важен для Хорватии, поэтому будет играть до 40 лет. Можно назвать и другие примеры. Если человек играет хорошо, несмотря на возраст, почему его не использовать? С другой стороны, если бы Россия выступала в отборочном турнире чемпионата Европы или мира, это одно дело, но сейчас есть только товарищеские матчи. Артем еще в том возрасте, когда он мог бы что-то дать команде, но наигрывать его сейчас не имеет смысла. Если бы вышел с Кенией и забил три гола, это хорошо, но это никому не было бы нужно», — приводит «РБ Спорт» слова Ярошика.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия в международных соревнованиях. В октябре россияне провели две товарищеские встречи — с Камеруном в Москве (1:0) и Кенией в Турции (2:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/irzhi-yaroshik-esli-by-dzyuba-zabil-tri-gola-kenii-e-to-nikomu-ne-by-lo-by-nuzhno/
Артем Дзюба
Иржи Ярошик
Футбол
Сборная России по футболу
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