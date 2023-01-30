Яровинский считает, что России лучше играть международные матчи в АФК

Бывший спортивный директор «Рубина» и ЦСКА Олег Яровинский высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Для того, чтобы как-то высказываться на эту тему, нужно понимать: а ждут ли нас в АФК? Ответа на этот вопрос у меня нет. Так же непонятно, насколько жестко в ФИФА и УЕФА настроены относительно бана, который сейчас действует. На мой взгляд, учитывая происходящее в мире, разбанят нас нескоро. А значит, лучше играть международные матчи в АФК. Опять-таки — если нас там ждут. Не хочется оказаться в вакууме — и не в УЕФА, и не в АФК. Европейские футбольные власти еще долго не захотят видеть нас в публичном пространстве. Практически все можно сделать, как они любят — скрытно и тихо. Но играть секретно в футбол — невозможно», — приводит слова Яровинского Sport24.

Он также заявил, что на данный момент российскому футболу отстается только продолжать работать. По его словам, сейчас нельзя ничего сделать с тем, что никто не хочет играть с отечественными командами.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.