Йевтич рассказал, что после удаления не стал смотреть матч Россия — Сербия

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич рассказал, как смотрел товарищеский матч между сборными России и Сербии.

— В марте Россия играла со сборной Сербии. Смотрел этот товарищеский матч?

— Только первый тайм. Мы смотрели матч на сборах с командой и сотрудниками, после удаления я не стал возвращаться на просмотр, потому что разозлился (смеется). Я думаю, что все сербы смотрели только первые 45 минут.

После матча с командой шутили насчет результата, обсуждали игру. Все прекрасно понимали, что красная карточка сделала свое дело, — сказал Йевтич Metaratings.ru.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии (4:0) состоялся 21 марта на «ВТБ Арене» в Москве