Йован Танасиевич поделился мнением о товарищеском матче России с Киргизией

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич поделился мнением о товарищеском матче сборной России с Киргизией (2:1). Игра состоялась 24 сентября в Бишкеке.

— Недавно сборная России сыграла товарищеский матч с Кыргыстаном. На ваш взгляд, матчи сборной сейчас вообще нужны?

— Очень нужны. Ребятам надо собираться, тренироваться, общаться. Год-полтора, может чуть больше, и команду вернут. Нужно быть к этому готовым. Играть товарищеские матчи.

Также экс-футболист прокомментировал тот факт, что некоторые игроки сборной Боснии и Герцеговины против проведения товарищеского матча с Россией.

— Еще говорят о том, что товарищеский матч с Боснией сорвется. Что там происходит?

— Там нет такого, что вся страна не хочет матча. Есть некоторые футболисты из европейских клубов, которые высказались против. Не знаю, почему. Возможно, давление. Возможно, что-то еще. В Боснии вообще очень сложное управление страной, когда каждый год меняются президенты. И не менее сложное управление футбольной федерацией. Сегодня они хотят матча, завтра — нет. Но, думаю, ведущие игроки откажутся ехать в Россию. При этом Босния может прилететь и без них. Не вижу в этом большой проблемы, — сказал он «РБ Спорту».

Товарищеский матч Боснии и Герцеговины против России запланирован на 19 ноября.