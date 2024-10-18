ЮАР не ведет переговоров о матче со сборной России

Директор по коммуникациям Южноафриканской футбольной ассоциации Мнинава Нтлоко ответил на вопрос о товарищеском матче со сборной России.

«Россия и ЮАР сотрудничают друг с другом и имеют диалоги по разным вопросам. Но на данный момент ЮАФА не ведут переговоров с РФС по товарищескому матчу. Возможны ли игры в будущем? Все будет зависеть от свободных дат и предложений», — приводит слова Нтлоко Sport24.

РФС не смог договориться о проведении сборной России товарищеских матчей в октябрьскую международную паузу. Соперником россиян могла стать команда Пакистана, однако местная федерация футбола отказалась от проведения матча.