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Сегодня, 17:41

ЮАР не ведет переговоров о матче со сборной России

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Директор по коммуникациям Южноафриканской футбольной ассоциации Мнинава Нтлоко ответил на вопрос о товарищеском матче со сборной России.

«Россия и ЮАР сотрудничают друг с другом и имеют диалоги по разным вопросам. Но на данный момент ЮАФА не ведут переговоров с РФС по товарищескому матчу. Возможны ли игры в будущем? Все будет зависеть от свободных дат и предложений», — приводит слова Нтлоко Sport24.

РФС не смог договориться о проведении сборной России товарищеских матчей в октябрьскую международную паузу. Соперником россиян могла стать команда Пакистана, однако местная федерация футбола отказалась от проведения матча.

Источник: Sport24
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