Юран: «Сейчас важно понять, кто действительно хочет играть за сборную»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать в национальную команду футболистов старше 30 лет.

«Как отношусь к подходу Карпина в сборной? Я понимаю почему такой состав в сборной России. Логично сейчас набирать информацию по игрокам, смотреть на возможные связки и изучать молодых игроков в сборной. Поэтому в сборной сейчас играют до 30 лет, тренерский штаб рассчитывает на молодежь, которой сейчас немало в России. Им нужно показывать, что играть в сборной — это хорошо и важно.

Конечно, хочется быстрого результата, чтобы мы всех выносили в несколько мячей, но важно строить команду. Также сейчас важно понять, кто действительно хочет играть за сборную. Не хочешь? Ну и играй в клубе, ничего страшного. Пусть за сборную играют те, кто хотят", — сказал Юран Sport24.

Следующий матч россияне проведут против сборной Ирака. Игра пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.