Юран: «Сейчас у сборной России есть тренер. Когда закончится контракт, можно будет о чем-то говорить»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал возможное приглашение возглавить сборную России.

— Чего мы сейчас будем об этом говорить? Там есть тренер, — приводит слова Юрана «Спорт День за Днем». — Это просто неэтично. Когда у Карпина заканчивается контракт?

— В конце июля.

— Пусть сначала контракт закончится. Иначе говорить об этом неэтично, у нас у тренеров так принято. Сейчас у сборной есть тренер, и у него есть контракт. Когда закончится, можно будет о чем-то говорить.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Его контракт с национальной командой истекает в июле 2024 года.