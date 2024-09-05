Юран — о Вьетнаме и Таиланде: «У сборной России скромные соперники, но играть все равно надо»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчах сборной России с командами Вьетнама и Таиланда.

«Соперники скромные, конечно. Ну, а что делать? Такая ситуация. Не надо посыпать голову пеплом. Жизнь продолжается. Конечно, нужно собирать сборную, играть. Тем более, что для футболистов вызов в сборную, на игру с любым соперником, это уже почетно. Всем игрокам нужно ощутить на себе майку национальной команды, куда все стремятся. Кроме того, сборная России играет прежде всего для болельщиков. Они должны видеть, что национальная команда есть и продолжает свою жизнь», — сказал Юран «РБ Спорт».

Встреча с Вьетнамом состоится 5 сентября, а с Таиландом — 7-го. Обе игры пройдут в Ханое.