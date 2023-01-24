Юран призвал не питать иллюзий о скором возвращении России на международные турниры

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию Sky News о том, что УЕФА продлит отстранение российских клубов и сборной от турниров под своей эгидой.

«Для меня нет ничего удивительного. А что вы ожидали? Что мы питаем иллюзии? Это будет продолжаться. Год пройдет — еще на год продлят. Переход РФС в Азию? Это решать руководителям, но в любом случае надо что-то думать, чтобы проходили соревнования и мы могли в них участвовать. Должно быть самоуважение. Что, мы будем сейчас сидеть, плакаться и ждать, пока УЕФА через год еще продлит отстранение? Да пошли они на три буквы. Не хотят нас там видеть — ради бога. Нужно собираться и организовывать какие-то турниры. Есть Китай, Саудовская Аравия, Катар, Белоруссия, Иран. Подать заявку на участие в Кубке Америки? Это нужно прорабатывать. Почему нет? Внутренний чемпионат — это хорошо. Мы должны заняться своим хозяйством. У нас — 160 миллионов, а мы натурализовывали иностранцев. Дожили. Но международные соревнования — это цель для любого спортсмена. Не нужно питать иллюзий, что через год нам разрешат выступать. Не разрешат. Надо прорабатывать новые турниры и идти дальше. Ничего страшного в этом нет», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой УЕФА в ближайшее время останется в силе.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.