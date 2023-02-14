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Сегодня, 21:40

Юран: «Матчи против бразильских клубов будут интереснее, чем игры против Узбекистана и Таджикистана»

Юран прокомментировал информацию о возможных товарищеских матчах сборной России с клубами бразильской серии А
Виктория Кравченко
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Известный российский тренер Сергей Юран поделился мнением по поводу того, что РФС прорабатывает вариант проведения товарищеских матчей сборной России с клубами бразильской серии А в марте 2023 года.

«Это очень хорошая идея. Думаю, что матчи против бразильских клубов зрителям будут намного интереснее, чем игры против Узбекистана и Таджикистана. Уровень футбола в Бразилии выше, там играют техничные, молодые ребята. Бразильцы есть бразильцы. Если РФС удастся договориться, то это будет просто здорово. Не думаю, что ФИФА будет против таких матчей. Это будут хорошие спарринги для нашей сборной», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

Встречи могут пройти в Катаре или ОАЭ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-yuran-matchi-protiv-brazil-skih-klubov-budut-interesnee-chem-igry-protiv-uzbekistana-i-tadzhikistana/
Сергей Юран
Сборная России по футболу
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