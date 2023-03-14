Юран о Дзюбе: «Ему осталось два-три сезона. В планы сборной он не вписывается»

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о расширенном составе сборной России на мартовские товарищеские матчи и объяснил, почему в него не попал форвард «Локомотива» Артем Дзюба.

— В расширенном списке сборной России пять форвардов — Комличенко, Чалов, Соболев, Тюкавин и Писарский. На сегодняшний день это сильнейшие нападающие страны?

— Поскольку нас лишили участия во всех международных турнирах, тренеры сборной прикидывают, какой будет команда к моменту возвращения в мировой футбол. Исходя из этого и подбираются будущие ресурсы. И если говорить об атаке, то, на мой взгляд, выбор Карпина практически идеален.

Все нападающие перспективны, хорошо обучены и, что очень важно, разноплановы. Комличенко — силовик, таран. Соболев хорош на «втором этаже» и в подыгрыше. Из этой же оперы и Писарский. А Чалов с Тюкавиным обладают отличным голевым чутьем. Остается верить, что когда нас вернут на международный уровень, они не растеряют этих качеств.

— Шумное возвращение Дзюбы стало такой же неожиданностью, как и его отсутствие в списке Карпина?

— И то и другое не вызвало удивления. Уважаю Дзюбу как игрока с большой буквы. Но впереди у него максимум два-три сезона. Потому в перспективные планы сборной он никак не вписывается. А то, что вновь заговорили о его отсутствии в составе, — так это просто очередная попытка некоторых журналистов подбросить гнилых дровишек в костер отношений Карпина и Дзюбы.

Что касается шумного возвращения Артема, то он еще раз подтвердил: трудности его закаляют и делают сильнее. Это был эмоциональный взрыв после игрового простоя в Турции. Вот почему его три гола с «Ростовом» меня не удивили.

Сборной России предстоит провести два товарищеских матча: против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта). Артем Дзюба не выступал за национальную команду после того, как в июле 2021 года главным тренером был назначен Валерий Карпин.