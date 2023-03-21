Юран считает, что Лантратов заслуживал вызова в сборную

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал непопадание голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова в состав сборной России.

«Что касается игроков, которых не вызвали в сборную, мое личное мнение — наверное, Лантратов заслужил вызова, пусть в расширенный состав. Сейчас он доказывает это своей игрой в «Локомотиве», но это выбор тренера», — сказал Юран в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В январе этого года Лантратов перебрался из «Химок» в «Локомотив». Он провел за железнодорожников 5 матчей, в которых пропустил 8 мячей. Один раз он сыграл на ноль.