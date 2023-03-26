Юран: «В матче с Ираком хочется увидеть долгожданную победу сборной России»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран считает, что товарищеский матч со сборной Ирака важен для национальной команды России.

«Матч с Ираком очень важен, в том числе потому, что это домашняя игра, при своих трибунах. В целом любая товарищеская встреча на сегодняшний день многое значит для нашей сборной, нужно показать свои возможности. Конечно, в матче с Ираком хочется увидеть долгожданную победу сборной России и достойную игру команды», — приводит «РБ Спорт» слова Юрана.

Сегодня, 26 марта, россияне встретятся с Ираком в рамках товарищеского матча. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.