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Сегодня, 14:40

Юрист объяснил, почему отклонили апелляцию РФС по отстранению сборной и клубов от международных турниров

Микеле Антонов
Корреспондент
Дом футбола РФС.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Партнер правовой компании SILA Михаил Прокопец (компания была представителем РФС в данных спорах) прокомментировал «СЭ» решение Верховного суда Швейцарии отклонить апелляцию РФС по отстранению от международных соревнований со стороны УЕФА и ФИФА.

«В связи со сложившейся политической обстановкой в 2022 году возникли проблемы с бесперебойной доставкой корреспонденции из Швейцарии в Российскую Федерацию курьерскими службами. В этой связи полный текст решения CAS был получен представителями РФС только в январе этого года по независящим от представителей РФС причинам.
С момента получения оригинала решения представители РФС направили жалобу в Федеральный суд Швейцарии (SFT), которая, по мнению РФС, была направлена в срок. По имеющейся у нас информации, суд отказал в приеме жалобы, сославшись на формальное обстоятельство — пропущенный срок, несмотря на обоснованное ходатайство РФС о восстановлении срока в связи с наличием обоснованных причин. РФС рассматривает возможность обращения в другие инстанции для защиты нарушенных прав спортсменов и иных заинтересованных лиц», — сказал Прокопец «СЭ».

В четверг, 23 февраля, Верховный суд Швейцарии объявил об отклонении апелляции РФС на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по отстранению российских клубов и сборных со стороны ФИФА и УЕФА. В суде объяснили это решение тем, что апелляция была подана несвоевременно.

Российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА 28 февраля 2022 года.

Футбол
РПЛ
РФС
УЕФА
ФИФА
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