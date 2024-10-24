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Сегодня, 18:57

Гаврилов — о матче с Брунеем: «Игра со сборной Ваганьковского кладбища веселее будет»

Юрий Гаврилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на организацию товарищеского матча сборной России против национальной команды Брунея.

«Матч против Брунея? Я не пойму, ты что, меня травишь? Я даже название такое не слышал. 183-я в рейтинге ФИФА? Это кошмар! Я могу договориться провести матч против сборной Ваганьковского кладбища. С ними веселее будет? Да», — приводит слова Гаврилова «ВсеПроСпорт».

Матч сборной России против Брунея состоится 15 ноября в Краснодаре на одноименном стадионе. Начало игры — 19:00 мск.

Позднее стало известно, что подопечные Валерия Карпина 19 ноября встретятся с национальной командой Сирии в Волгограде.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Футбол
Сборная России по футболу

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