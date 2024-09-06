Гаврилов: «Лучше ночью посмотрю чемпионат Бразилии, чем такие матчи сборной»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал победу сборной России над Вьетнамом (3:0) в товарищеской встрече.

«Эта игра у меня не вызывала вообще никакого интереса. Я, конечно, видел повторы забитых голов, но не более. Если у меня будет выбор посмотреть игру сборной против таких соперников или же, например, ночью включить чемпионат Бразилии, то я остановлюсь на втором варианте», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

Следующий матч национальная команда должна провести во вьетнамском Ханое против Таиланда 7 сентября. Начало — в 16:00 по московскому времени.