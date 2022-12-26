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Ковтун: «Хотелось бы услышать конкретных объяснений от руководителей РФС, почему сейчас надо переходить в АФК»

Алина Савинова
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Тренер «Родины» Юрий Ковтун рассказал, что думает о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Перейдя в Азию, руководители РФС делают серьезный шаг. Конечно, не принимать участие в международных соревнованиях и ждать чего-то — это не выход. Надо услышать мнение наших руководителей. Что касается Европы, то мы не знаем, когда нас туда вернут. Никто сейчас не даст гарантию, что российские клубы будут принимать участие в международных матчах с определенного числа, года.

Решение руководителей РФС должно быть взвешенным, и хотелось бы услышать конкретных объяснений, почему сейчас надо переходить в АФК. Сказать, что все будет плохо неправильно. Например, у сборной России есть прогресс. Сложно сказать, как на чемпионате отразится переход в Азию", — приводит «РБ Спорт» слова Ковтуна.

Ранее президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что решение по вопросу выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято во вторник, 27 декабря.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-kovtun-hochetsya-usly-shat-ot-rukovoditelej-rfs-pochemu-sejchas-nado-perehodit-v-afk/
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