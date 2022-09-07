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Сборная России

7 сентября, 21:25

Ковтун считает, что вызывать легионеров на товарищеские матчи сборной России не было смысла

Алексей Еремин

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун оценил расширенный список игроков сборной России, которых на осенние товарищеские матчи вызвал главный тренер Валерий Карпин.

«Карпин хочет проверить в деле достаточно большое количество игроков. Тренерскому штабу интересно познакомиться с новыми футболистами. Ведь одно дело просматривать их в РПЛ, а другое — поработать лично и понять их уровень. Плюс они получат серьезный стимул для развития. Ну а смысла рисковать легионерами сейчас просто нет. Уверен, с ними была проведена беседа. Люди больше сконцентрированы на клубах, и полная информация о них имеется. Нет смысла дергать спортсменов. Им пришлось бы добираться в Киргизию, а значит, обязательно выпускать на поле. Представьте, если тот же Александр Головин получил бы травму», — приводит слова Ковтуна RT.

Ранее, 7 сентября, тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав национальной команды перед осенним учебно-тренировочным сбором.

24 сентября сборная России проведет товарищеский матч в Бишкеке против команды Киргизии. Также в ноябре национальная команда сыграет на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1046204-kovtun-futbolisty-karpin-vyzov
Александр Головин
Валерий Карпин
Юрий Ковтун
Футбол
Сборная России по футболу
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