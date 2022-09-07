Ковтун считает, что вызывать легионеров на товарищеские матчи сборной России не было смысла

7 сентября, 21:25
Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун оценил расширенный список игроков сборной России, которых на осенние товарищеские матчи вызвал главный тренер Валерий Карпин.
«Карпин хочет проверить в деле достаточно большое количество игроков. Тренерскому штабу интересно познакомиться с новыми футболистами. Ведь одно дело просматривать их в РПЛ, а другое — поработать лично и понять их уровень. Плюс они получат серьезный стимул для развития. Ну а смысла рисковать легионерами сейчас просто нет. Уверен, с ними была проведена беседа. Люди больше сконцентрированы на клубах, и полная информация о них имеется. Нет смысла дергать спортсменов. Им пришлось бы добираться в Киргизию, а значит, обязательно выпускать на поле. Представьте, если тот же Александр Головин получил бы травму», — приводит слова Ковтуна RT.
Ранее, 7 сентября, тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав национальной команды перед осенним учебно-тренировочным сбором.
24 сентября сборная России проведет товарищеский матч в Бишкеке против команды Киргизии. Также в ноябре национальная команда сыграет на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.