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Сегодня, 21:18

Юрий Лоза: «Игра сборной России с Кубой — это просто так, чтобы ребята не сидели без работы»

Алина Савинова
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Известный артист Юрий Лоза считает, что матч сборных России и Кубы не будет иметь никакого значения.

«Хорошо, что играют в Волгограде, это для народа. Но какой рейтинг у Кубы? Они даже в первую сотню рейтинга ФИФА не входят. Одна из самых незначительных команд. Это все объясняет. Для них, конечно, это престижно — сыграть с соперником, входящим в сотню, пока мы в нее еще входим. А для России, не думаю, что это будет матч, имеющий какое-то значение. Результат интересовать не будет. Это игра просто так, чем-то надо занять ребят, ну не могут они просто так сидеть без работы», — приводит «РБ Спорт» слова артиста.

3 ноября пресс-служба РФС сообщила, что сборные России и Кубы 20 ноября сыграют в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-loza-igra-s-kuboj-e-to-prosto-tak-chtoby-rebyata-ne-sideli-bez-raboty/
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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