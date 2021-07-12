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12 июля 2021, 22:35

Юрий Савичев — о снижении спроса на российских футболистов: «Игроки сами не горят желанием уезжать в Европу»

Александр Львов
Обозреватель
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Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Юрий Савичев в интервью «СЭ» высказался по поводу снижения в Европе спроса на российских игроков.

Йоахим Лев и&nbsp;Доменико Тедеско. «Лев вряд ли рискнет приехать в Россию, а вот для Тедеско это вызов». Интервью Юрия Савичева

«Потому спрос и упал, что игроки сами не горят желанием уезжать в Европу, — сказал Савичев. — Их вполне устраивает все, что они имеют дома. Дело еще в том, что частенько футболисту платят деньги, которых он не стоит. И если он это знает, то зачем рваться, испытывать судьбу в клубах, где на каждой тренировке надо доказывать право на место в составе. Я проходил через все это, хотя в Греции и Германии мне не довелось поиграть в звездных командах. Вот почему с огромным уважением отношусь к Александру Кержакову, который в свое время, имея все в «Зените», решился подписать более скромный контракт с испанской «Севильей».

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