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Сборная России

Сегодня, 04:10

Семин: «УЕФА относится к нам с симпатией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном возвращении сборной России на международные соревнования.

«Думаю, у РФС имеется четкая информация, а потому нам рассуждать на тему возможных сроков возвращения бесполезно и неправильно. Не рассматривается ли больше переход в Азию? Это вопрос совершенно бессмысленный. А какая разница, поменяем мы конфедерацию или нет? Главенствующая организация — в любом случае ФИФА. И именно она будет принимать итоговое решение по России. ФИФА руководит всеми процессами. Могу только сказать, что УЕФА относится к нам с симпатией», — цитирует RT Семина.

Сборная России и российские клубы по футболу были отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований в феврале 2022 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1305485-syomin-uefa-rossiya-simpatiya
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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