Семин — о матче с Сербией: «Для нашей сборной это сейчас самый сильный соперник»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил, насколько Сербия сложный соперник для сборной России.

«Хорошо, что Российский футбольный союз находит такие спарринги. На мой взгляд, для нашей национальной сборной это сейчас самый сильный соперник из тех, что были до этого. Нужно подготовиться и хорошо сыграть. Будет много людей на футболе. Это хороший тест для нас, куда мы движемся: в правильном направлении или нет», — сказал Семин «СЭ».

Товарищеский матч Россия — Сербия пройдет 21 марта 2024 года в Москве на стадионе «Динамо».