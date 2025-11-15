Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:18

Семин о поражении сборной России: «Сперва игроки должны посмотреть на себя. А тренирует Карпин или кто-то другой — вторично»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение сборной России в BetBoom товарищеском матче против Чили (0:2).

«Какая разница на результат? Чилийцы играли очень сильно. Игроки Чили работали на поле, атаковали большими силами, оборонялись, была и скорость. И на этих скоростях мы пока еще не можем играть. На футбольном поле нужно много работать, об этом нужно задуматься. У Чили нет суперзвезд, но есть мотивация. В целом матч хороший и очень полезный для нас», — сказал Семин «СЭ».

Семин также отметил, что нужно обращать внимание не на главного тренера, а на игроков.

«Надо говорить не о Валерии Карпине, а об игроках. Сборная Чили заняла последнее место в отборе на ЧМ. Но их игроки не хуже. И игрокам нужно посмотреть на себя. А будет Карпин или кто-то другой — это вторично. Игрокам нужно посмотреть на себя и видеть реальность. Выход один — работать дальше. А сама игра — полезная», — добавил Семин.

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта в сентябре 2023 года).

13

  • shpura

    Ну, уступить чилийцам не зазорно! Это ведь 8-я по силе команда Южной Америки!

    15.11.2025

  • Rane23

    Это вам не Бруней и т.п обыгрывать. Узнали свой уровень.8-я команда отбора Америки надавала по щам. Хотя объективности ради, они сами ничего не создали.

    15.11.2025

  • Millwall82

    с другой стороны, его ровесник Дик Адвокаат вполне себе тренит Кюрасао. И вполне неплохо себя ощущает.

    15.11.2025

  • knight templar

    Чилийцы играли очень сильно. Игроки Чили работали на поле, атаковали большими силами, оборонялись, была и скорость. И на этих скоростях мы пока еще не можем играть...Надо было чилийцам грузы к ногам привязать, чтобы они бегали помедленнее. Чтобы соперники из пешеходной лиги могли бы за ними успевать. Наши вообще не знают о том что в футболе бегать надо. Так например когда миранчуку об этом сказали в швейцарии, куда он приехал покорять европу, он был очень удивлен, расстроен и сразу вернулся назад в РПЛ.

    15.11.2025

  • Millwall82

    дедушка сам хочет на эту должность, это очевидно. И будет не самый плохой выбор, единственное...после таких Чили он легко может "крякнуть". Все же возраст.

    15.11.2025

  • gan75

    А вот сегодня другая сборная с не лучшими игроками сыграла вничью с Бельгией. А при другом тренере с теми же игроками ни одного гола не забила в нескольких матчах...

    15.11.2025

  • Djin Ignatov

    Семин стал маразматической проституткой ! Ясно он защищает себя как тренера ! И предлагает не брать тренера ? С головой совсем не дружит !

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Читаю что глаголит Сёмин и всё больше убеждаюсь, что возрастные изменения сильно влияют на его риторику.

    15.11.2025

  • Alnik-star

    Правильно сказано, привыкли пешком ходить или иногда трусцой попрыгать.

    15.11.2025

  • Sergey Sparker

    А на хрена, вообще, тренер нужон! В детстве мы во дворе гоняли мячик без всякого тренера, и ничего.

    15.11.2025

  • Lars Berger

    Эти же слова говорил Палыч, когда в блестящем стиле выводил нашу сборную на ЧМ-2006... Но тогда наш коллектив оказался чуть слабее невероятно сильной сборной Словакии...)

    15.11.2025

  • alexpomor

    100% согласен

    15.11.2025

  • Mr T

    Валеру кругом сливают получается?

    15.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Юрий Семин
    Сборная России по футболу
    Сборная Чили по футболу
    Читайте также
    В Германии предрекли Украине финансовую катастрофу в январе
    В Болгарии заявили о появлении нового железного занавеса в Европе
    Сборная РФ по футболу проиграла команде Чили со счетом 0:2
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Популярное видео
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
    Карпин назвал матч с Катаром лучшим в 2025 году
    Карпин — о состоянии Облякова: «От удара защемило нерв. Как отпустит — сможет играть»
    Головин: «Россия играла лучше, чем Чили. Но совершили две грубые ошибки»
    Карпин: «В матче с Чили не получилось не допустить ошибок в обороне»
    Тенденция: Карпин снова выпустил в основе сборной сразу пять игроков ЦСКА, и Обляков травмировался. Повлияет ли это на дерби со «Спартаком»?
    Бевеев — о поражении от Чили: «Из-за ошибок пропустили два гола»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя