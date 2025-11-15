Семин о поражении сборной России: «Сперва игроки должны посмотреть на себя. А тренирует Карпин или кто-то другой — вторично»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение сборной России в BetBoom товарищеском матче против Чили (0:2).

«Какая разница на результат? Чилийцы играли очень сильно. Игроки Чили работали на поле, атаковали большими силами, оборонялись, была и скорость. И на этих скоростях мы пока еще не можем играть. На футбольном поле нужно много работать, об этом нужно задуматься. У Чили нет суперзвезд, но есть мотивация. В целом матч хороший и очень полезный для нас», — сказал Семин «СЭ».

Семин также отметил, что нужно обращать внимание не на главного тренера, а на игроков.

«Надо говорить не о Валерии Карпине, а об игроках. Сборная Чили заняла последнее место в отборе на ЧМ. Но их игроки не хуже. И игрокам нужно посмотреть на себя. А будет Карпин или кто-то другой — это вторично. Игрокам нужно посмотреть на себя и видеть реальность. Выход один — работать дальше. А сама игра — полезная», — добавил Семин.

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта в сентябре 2023 года).