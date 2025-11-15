Сегодня, 20:18
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение сборной России в BetBoom товарищеском матче против Чили (0:2).
«Какая разница на результат? Чилийцы играли очень сильно. Игроки Чили работали на поле, атаковали большими силами, оборонялись, была и скорость. И на этих скоростях мы пока еще не можем играть. На футбольном поле нужно много работать, об этом нужно задуматься. У Чили нет суперзвезд, но есть мотивация. В целом матч хороший и очень полезный для нас», — сказал Семин «СЭ».
Семин также отметил, что нужно обращать внимание не на главного тренера, а на игроков.
«Надо говорить не о Валерии Карпине, а об игроках. Сборная Чили заняла последнее место в отборе на ЧМ. Но их игроки не хуже. И игрокам нужно посмотреть на себя. А будет Карпин или кто-то другой — это вторично. Игрокам нужно посмотреть на себя и видеть реальность. Выход один — работать дальше. А сама игра — полезная», — добавил Семин.
Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта в сентябре 2023 года).
shpura
Ну, уступить чилийцам не зазорно! Это ведь 8-я по силе команда Южной Америки!
15.11.2025
Rane23
Это вам не Бруней и т.п обыгрывать. Узнали свой уровень.8-я команда отбора Америки надавала по щам. Хотя объективности ради, они сами ничего не создали.
15.11.2025
Millwall82
с другой стороны, его ровесник Дик Адвокаат вполне себе тренит Кюрасао. И вполне неплохо себя ощущает.
15.11.2025
knight templar
Чилийцы играли очень сильно. Игроки Чили работали на поле, атаковали большими силами, оборонялись, была и скорость. И на этих скоростях мы пока еще не можем играть...Надо было чилийцам грузы к ногам привязать, чтобы они бегали помедленнее. Чтобы соперники из пешеходной лиги могли бы за ними успевать. Наши вообще не знают о том что в футболе бегать надо. Так например когда миранчуку об этом сказали в швейцарии, куда он приехал покорять европу, он был очень удивлен, расстроен и сразу вернулся назад в РПЛ.
15.11.2025
Millwall82
дедушка сам хочет на эту должность, это очевидно. И будет не самый плохой выбор, единственное...после таких Чили он легко может "крякнуть". Все же возраст.
15.11.2025
gan75
А вот сегодня другая сборная с не лучшими игроками сыграла вничью с Бельгией. А при другом тренере с теми же игроками ни одного гола не забила в нескольких матчах...
15.11.2025
Djin Ignatov
Семин стал маразматической проституткой ! Ясно он защищает себя как тренера ! И предлагает не брать тренера ? С головой совсем не дружит !
15.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Читаю что глаголит Сёмин и всё больше убеждаюсь, что возрастные изменения сильно влияют на его риторику.
15.11.2025
Alnik-star
Правильно сказано, привыкли пешком ходить или иногда трусцой попрыгать.
15.11.2025
Sergey Sparker
А на хрена, вообще, тренер нужон! В детстве мы во дворе гоняли мячик без всякого тренера, и ничего.
15.11.2025
Lars Berger
Эти же слова говорил Палыч, когда в блестящем стиле выводил нашу сборную на ЧМ-2006... Но тогда наш коллектив оказался чуть слабее невероятно сильной сборной Словакии...)
15.11.2025
alexpomor
100% согласен
15.11.2025
Mr T
Валеру кругом сливают получается?
15.11.2025