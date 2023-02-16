0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:41

Юрий Семин: «Сборные России и Ирана — команды одного уровня. Для наших игроков это серьезная проверка»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной Юрий Семин поделился мнением по поводу возможного товарищеского матча между национальными командами России и Ирана.

«Сборные России и Ирана — команды одного уровня. Для наших игроков это серьезная проверка. За последний год у сборной не было команд уровня чемпионата мира. Хорошая вывеска. Стоит ли Карпину вызывать игроков из Европы? Думаю, Головин и Миранчук уже заскучали по игре за сборную. Но только главный тренер знает, кого надо приглашать в команду», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-sborny-e-rossii-i-irana-komandy-odnogo-urovnya-horoshaya-vy-veska/
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Юрий Семин
1
Обсудить
Читайте также
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Костомарову опять стало хуже? СМИ публикуют противоречивые новости
Домнина впервые рассказала о лечении Костомарова
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Азмуна ответил на вопрос об участии нападающего в матче против сборной России

Непомнящий считает, что Иран хороший вариант для товарищеского матча со сборной России