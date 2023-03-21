Бывший главный тренер сборной Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Ирана.

«Мы играем с командой, которая участвовала на чемпионате мира. Это достаточно серьезный соперник, тем более на выезде. Надеемся на хорошую игру и положительный результат. Будет ли ничья положительным результатом? Всегда хочется побеждать. На то и спорт, где есть победители. Победитель получает все аплодисменты. Наверное, мы все хотим, чтобы сборная России выиграла. Другого мы ничего не хотим», — сказал Семин «СЭ».

23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране.