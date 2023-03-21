0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:44

Семин: «Иран — достаточно серьезный соперник. Мы все хотим, чтобы сборная России выиграла»

Семин поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России против Ирана
Мария Куцубеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Ирана.

«Мы играем с командой, которая участвовала на чемпионате мира. Это достаточно серьезный соперник, тем более на выезде. Надеемся на хорошую игру и положительный результат. Будет ли ничья положительным результатом? Всегда хочется побеждать. На то и спорт, где есть победители. Победитель получает все аплодисменты. Наверное, мы все хотим, чтобы сборная России выиграла. Другого мы ничего не хотим», — сказал Семин «СЭ».

23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране.

Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Юрий Семин
1
0
Читайте также
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
Регбист пропал без вести в США. Его тело обнаружили только спустя 14 месяцев
Путин ответил на планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном
Лавров указал на подрыв стабильности планами Лондона поставить ВСУ снаряды с ураном
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Верховный суд России назвал преступлением сдачу в плен в случае возможности сопротивления
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: игра с Ираном в Тегеране
Сборная России прилетела в Тегеран на матч с Ираном
Игнатьев заявил, что ждет побед от сборной России
Масалитин: «В сборную надо вызывать тех, кто на сегодняшний момент сильнее»
Булыкин поделился ожиданиями от товарищеских матчей национальной команды против Ирака и Ирана
Гранат не ждет легкой победы России над Ираном: «Хочется посмотреть на сборную на фоне серьезного соперника»
В РУСАДА ответили, почему тестировали футболистов сборной России в 4 утра
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игонин заявил, что в матчах с Ираном и Ираком нужно ставить результат во главу угла

В РУСАДА ответили, почему тестировали футболистов сборной России в 4 утра