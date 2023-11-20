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Сборная России

Сегодня, 15:45

Жирков — о двух игроках «Зенита» в сборной: «Не грустно. Мы же не участвуем в отборочных матчах»

Константин Белов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Юрий Жирков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и «Челси» Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» оценил количество игроков команды из Санкт-Петербурга в составе сборной России на ноябрьский сбор.

— Сейчас в сборную России вызвали двух игроков из «Зенита». Вас не удивляет, что так мало футболистов из главного клуба страны?

— Решает главный тренер, кого вызвать, а кого — нет. Хочет вызывать из своей команды, молодых игроков или еще кого-то — это решение главного тренера сборной.

— Не грустно из-за этого?

— Нет. А почему должно быть грустно? Мы же не участвуем в отборочных матчах на крупный турнир, — сказал Жирков «СЭ».

20 ноября сборная России в Волгограде сыграет с Кубой. Начало встречи — в 19.30 мск. Из «Зенита» в сборную вызваны Андрей Мостовой и Иван Сергеев.

Юрий Жирков
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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