Жирков — о двух игроках «Зенита» в сборной: «Не грустно. Мы же не участвуем в отборочных матчах»

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и «Челси» Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» оценил количество игроков команды из Санкт-Петербурга в составе сборной России на ноябрьский сбор.

— Сейчас в сборную России вызвали двух игроков из «Зенита». Вас не удивляет, что так мало футболистов из главного клуба страны?

— Решает главный тренер, кого вызвать, а кого — нет. Хочет вызывать из своей команды, молодых игроков или еще кого-то — это решение главного тренера сборной.

— Не грустно из-за этого?

— Нет. А почему должно быть грустно? Мы же не участвуем в отборочных матчах на крупный турнир, — сказал Жирков «СЭ».

20 ноября сборная России в Волгограде сыграет с Кубой. Начало встречи — в 19.30 мск. Из «Зенита» в сборную вызваны Андрей Мостовой и Иван Сергеев.