Жирков: «Будет здорово, если матч России с Сербией состоится»

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков прокомментировал «СЭ» новость о возможном матче сборной России и Сербии в марте 2024 года.

— Сборная России может сыграть с Сербией. Что вы думаете об этом?

— Будет здорово, если матч состоится. Думаю, если сербы действительно захотят, то матч разрешат провести.

— Вы считаете, что на эту встречу наша команда выйдет более мотивированной, чем на большинство предыдущих?

— Матч товарищеский — многие сербские легионеры могут и не поехать.

— Интересно ли вам сейчас следить за сборной?

— Я стараюсь смотреть все игры, с любым соперником. Всегда переживаю и болею. Всегда интересно посмотреть на молодых игроков. Конечно, товарищеские матчи нельзя сравнивать с крупными турнирами. Но сейчас та же ситуация и в чемпионате России, потому что нет еврокубков.

Сборная России может провести товарищеский матч с Сербией в Санкт-Петербурге в конце марта 2024 года, если сербская федерация футбола получит одобрение от ФИФА и УЕФА.