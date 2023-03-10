Жирков: «На матч сборной России с Ираком болельщиков соберется больше, чем на игру РПЛ»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался о запланированном товарищеском матче национальной команды с Ираком.

«Хорошо, что национальная команда сыграет в России. Болельщики придут, тем более все скучают — народ не ходит. На матч с Ираком болельщиков соберется, может быть, не полный стадион, но больше, чем на игру чемпионата России», — приводит слова Жиркова «Чемпионат».

Сборные России и Ирака проведут товарищеский матч 26 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.