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Сборная России

Сегодня, 12:44

Юшин: «Вызов в сборную России дает дополнительную мотивацию, глоток свежего воздуха»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Урала» Александр Юшин рассказал, что для него значит вызов в сборную России. Он отметил, что адаптация проходит хорошо.

«Вызов в сборную много для меня значит. Это дает дополнительную мотивацию, глоток свежего воздуха. Адаптация в сборной проходит хорошо, ребята все общительные», — цитирует Юшина Sport24.

28-летний Юшин выступает за «Урал» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 9 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

11 сентября Россия сыграет в Каире против сборной Египта.

Источник: https://sport24.ru/football/news-576623-yushin-posle-vyzova-v-sbornuyu-sbylas-mechta-i-ne-odna-uzhe
Сборная России по футболу
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