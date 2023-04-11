Захарова назвала футбольную команду, за которую болеет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала «СЭ», какую футбольную команду поддерживает.

— Сергей Лавров неоднократно высказывал свою любовь к «Спартаку». Вы отдельно не симпатизируете какому-то футбольному клубу?

— Я поддерживаю нашу сборную. Но я не увлекаюсь футболом настолько, чтобы иметь какие-то свои предпочтения.

В марте этого года сборная России провела две товарищеские игры — в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1), а в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0).