Представитель Захаряна: «Арсен в Москве, скоро прибудет в расположение сборной»

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, ответил на вопрос «СЭ» о прибытии игрока в расположение сборной России.

«Арсен в Москве. Скоро прибудет в расположение сборной России. Он забил гол в Японии, в хорошем настроении. Съездил в страну восходящего солнца. Готов забить гол белорусам!» — сказал Голубин «СЭ».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 1 июня в Новогорске. Спустя шесть дней коллектив Валерия Карпина проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.