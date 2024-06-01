Захаряна прибыл в расположение сборной России

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна прибыл в расположение сборной России, сообщает пресс-служба команды.

После матча с испанским клубом в Японии футболист 15 часов добирался в Москву.

21-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» в минувшем сезоне 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 1 июня в Новогорске. Спустя шесть дней коллектив Валерия Карпина проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.