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Сегодня, 15:36

Захаряна прибыл в расположение сборной России

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна прибыл в расположение сборной России, сообщает пресс-служба команды.

После матча с испанским клубом в Японии футболист 15 часов добирался в Москву.

21-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» в минувшем сезоне 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 1 июня в Новогорске. Спустя шесть дней коллектив Валерия Карпина проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

Арсен Захарян
Сборная России по футболу
ФК Реал Сосьедад
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