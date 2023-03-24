Замтаре заявил, что сборная Ирана стала первым серьезным соперником для России

Иранский футбольный журналист, эксперт и радиоведущий Ахмед Али Замтаре поделился своим мнением относительно прошедшего товарищеского матча Иран — Россия (1:1).

«В чем смысл проведение такого матча? С вашей сборной никто играть не хочет. А если кто-то и хочет, то по понятным причинам не может. Поэтому для России Иран стал первым самым серьезным соперником, ведь до этого вы играли с такими командами, как: Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. Это даже по меркам Азии не самые сильные сборные. Зачем Ирану нужно было играть с Россией? Тут уже все решает политика. Иран хочет быть другом и стратегическим партнером России, продавать свои товары. Футбол — это один из хороших способов сделать очередной дружественный шаг», — приводит слова Замтаре «Евро-Футбол.Ру».

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.