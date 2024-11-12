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Сегодня, 10:34

Зара исполнит гимн России перед матчем сборной России с Брунеем

Певица Зара.
Фото Global Look Press
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Заслуженная артистка России Зара исполнит гимн страны перед товарищеским матчем национальной команды со сборной Брунея, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент мероприятий РФС.

Сборная России проведет товарищеский матч с Брунеем 15 ноября в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Перед матчем с россиянами новым главным тренером сборной Брунея был назначен бразилец Винисиус Соарес, сменивший на этой должности шотландского специалиста Джейми Макаллистера.

Футболисты сборной России в&nbsp;матче против Сербии (4:0). 21&nbsp;марта 2024 года. Бруней привезет на игру с Россией второй состав. Почти все — непрофессионалы с другой работой

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Сборная Брунея по футболу
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