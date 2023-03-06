Зарема Салихова: «Думаю, Дзюба сам не расстроился из-за непопадания в сборную»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на непопадание нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Думаю, Дзюба сам не расстроился. Оставлять здоровье на поле в 35 лет, играя против Ирака и Ирана, — та еще привилегия», — приводит Sport24 слова Салиховой.

В понедельник, 6 марта был объявлен расширенный состав сборной России на сбор, который пройдет с 19 по 28 марта. В список попал 41 человек.

23 марта сборная России проведет товарищеский матч против Ирана в Тегеране. Также сообщалось, что национальная команда может сыграть против Ирака 27 марта.

По данным «СЭ», тренерский штаб сборной России не рассматривает вариант с вызовом 34-летнего Дзюбы из-за возраста игрока.