Салихова: «Большие сомнения, что все участники АФК будут нам рады»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Переход российских команд в Азию? Большие сомнения, что все участники Азиатской конфедерации будут нам рады. К тому же нельзя забывать про дорогостоящие перелеты», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что организация рассмотрит вариант с возможным переходом в АФК на ближайшем исполкоме.

В начале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.