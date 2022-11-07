Защитник Александр Сильянов: «Всегда приятно видеть себя в окончательном списке сборной»

Защитник «Ростова» Александр Сильянов прокомментировал попадание в состав сборной России на ноябрьский сбор.

«Сейчас у меня исключительно положительные эмоции. Всегда приятно видеть себя в окончательном списке сборной. Буду стараться делать все, чтобы закрепиться в основном составе. Надеюсь, у меня будет возможность сыграть», — заявил 21-летний Сильянов Sport24.

Ранее тренерский штаб сборной России во главе со Валерием Карпиным назвал состав сборной на ноябрьский сбор.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.