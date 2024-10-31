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Сегодня, 10:00

Дивеев: «Если бы сборная России играла в официальных турнирах, дошли бы до четвертьфинала»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» оценил уровень текущей сборной России.

— Если бы современная сборная России участвовала в официальных турнирах, на что бы претендовала?

— Точно вышли бы из группы. Возможно, дошли бы до 1/4, но многое зависело бы и от жеребьевки. Наверное, сейчас сборная России сильнее, чем при Черчесове.

— Кто сейчас лидер сборной России?

— Дима Баринов, Саша Головин, Матвей Сафонов. При Черчесове лидерами были Дзюба, Джикия и Кудряшов. Но сейчас все в одной колее, ни у кого нет зажатости. Нет такого, что кто-то боится высказать. Все могут общаться, поймать ха-ха.

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев. «Футбол в играх со «Спартаком» уходит на второй план. Всем же нравится, когда ноги летят». Интервью Дивеева

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В ноябре команда Валерия Карпина проведет товарищеские матчи против сборных Брунея (15 ноября в Краснодаре) и Сирии (19 ноября в Волгограде).

Игорь Дивеев
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Сборная России по футболу

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