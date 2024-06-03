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Сегодня, 12:23

Дивеев о вызове в сборную России: «Я соскучился по Карпину, тренерскому штабу и игрокам»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев прокомментировал свой вызов в национальную команду на июньский сбор.

— Все понимали, что после сезона будет вызов в сборную. Было пару дней отдыха, а потом готовились к сборной. Я соскучился по сборной, пропустил два сбора из-за травмы. Соскучился по Карпину, тренерскому штабу и игрокам.

Как оцените Онопко, который с вами тренировался?

— Онопко в этой команде топ. Его можно заявлять, — сказал Дивеев.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начался 1 июня в Новогорске. 7 июня сборная России проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

В сезоне-2023/24 Дивеев отыграл 15 матчей за ЦСКА во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Игорь Дивеев
Футбол
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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