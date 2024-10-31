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Сегодня, 09:45

Дивеев: «Как можно отказываться от сборной России? Это мечта детства — играть за российский флаг»

Артем Бухаев
Корреспондент
Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о желании выступать за сборную России в период отстранения.

На октябрьский сбор так и не нашлось соперника. Не было ли у тебя мысли отказаться от вызова?

— Нет, мы едем в национальную команду! Как ты можешь от нее отказываться? Для каждого футболиста мечта детства — играть за российский флаг. Ведь собираемся еще и для того, чтобы потренироваться, пообщаться, узнать, как у кого дела. Это интереснее, чем просто отдыхать.

— Есть позиция Глушенкова, который выбирает тренировки с Венделом и Клаудиньо, а не сборную России.

— Это его мнение. Он имеет право это говорить. У меня позиция другая — мне хочется играть не только в чемпионате России, а и с национальными командами.

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев. «Футбол в играх со «Спартаком» уходит на второй план. Всем же нравится, когда ноги летят». Интервью Дивеева

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В ноябре команда Валерия Карпина проведет товарищеские матчи против сборных Брунея (15 ноября в Краснодаре) и Сирии (19 ноября в Волгограде).

Игорь Дивеев
Сборная России по футболу

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