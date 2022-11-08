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Сегодня, 20:49

Защитник «Динамо» Кутицкий объяснил, почему вызов в молодежную сборную России может быть полезен

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий прокомментировал «СЭ» свой вызов в молодежную сборную России.

«Нужно поддерживать форму. Будут еще две игры в Кубке же. А почему бы и не сыграть? Всегда надо поддерживать форму, набирать обороты. Если мы сыграем с Сербией и покажем хороший футбол — кто-то будет о нас говорить по-другому», — сказал Кутицкий «СЭ».

Молодежная сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 13 по 16 ноября в Новогорске и Белграде. В его рамках команды сыграет один контрольный матч, соперник будет сообщен дополнительно.

Молодежная сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
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