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Сборная России

7 сентября, 14:13

Защитник сборной Киргизии Кичин: «Сборная России — это хороший и сильный соперник»

Защитник сборной Киргизии Кичин поделился ожиданиями от матча со сборной России
Анна Горшкова
Корреспондент

Защитник «Енисея» и сборной Киргизии Валерий Кичин поделился ожиданиями от контрольной игры со сборной России.

«Это хорошая новость, на которую можно отреагировать только положительно. Сборная России — это хороший и сильный соперник. Но все равно всегда интересно играть с такими командами, да еще и при домашних трибунах. Стала ли эта команда слабее после отстранения российского футбола? Увидим на поле. До сих пор РПЛ — это сильная лига. Есть и ребята, которые играют за границей. В любом случае, думаю, что уровень футболистов сборной России не упал», — приводит слова Кичина Sport24.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-07-kichin-sbornoy-kirgizii-budet-interesno-sygrat-s-rossiyey-eto-silnaya-komanda
Валерий Кичин
Сборная Киргизии по футболу
Сборная России по футболу
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