Защитник «Химок» Джикия: «С удовольствием сыграл бы со сборной России»

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Защитник «Химок» Георгий Джикия заявил, что хотел бы сыграть в составе подмосковной команды против сборной России.
Ранее бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», заявил о готовности провести товарищеский матч против национальной команды в октябрьскую паузу.
«Положительно оцениваю любую игру, которая будет у «Химок». С удовольствием сыграл бы со сборной России», — сказал Джикия.
7 октября в подмосковном Новогорске стартует учебно-тренировочный сбор национальной команды. Соперники сборной пока не названы.