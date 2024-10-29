Терехов — о словах Глушенкова про сборную России: «У каждого человека свое мнение. Он его высказал»

Защитник «Химок» Сергей Терехов в комментарии «СЭ» поделился мнением о соперниках сборной России в ноябре.

— Многих интересует ситуация со сборной. Как смотрите на силу наших соперников, Брунея и Сирии? Если судить по рейтингу ФИФА, они не дотягивают до уровня сборной России.

— Никак не смотрю на их силу. С кем возможно играть сборной, с теми и организовывают игры.

— Если бы вы оказались в сборной, у вас была бы мотивация, как у других футболистов?

— Безусловно, это — сборная России. Играть за нее — огромная гордость и честь.

— Тогда что вы думаете о словах Глушенкова, что лучше потренироваться с Венделом и Клаудиньо, чем ехать в сборную?

— У каждого человека есть свое мнение. Он это мнение высказывает. Это его право.

В ноябре сборная России проведет два матча: 15-го числа россияне в Волгограде сыграют против Сирии, а 19-го встретятся в Краснодаре с Брунеем.

Российские клубы и национальная команда отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.